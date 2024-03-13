Курганские власти планируют создать областную школу хоккея

В Курганской области планируется создание региональной школы хоккея. Об этом заявил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин, как указано в сообществе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
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