Уроженка Латвии заявила, что переехала в РФ из-за русофобии и сноса памятников

Уроженка Риги Елизавета рассказала РИА Новости, что решила переехать в Россию из-за, по ее словам, усиления русофобии в Латвии и отношения властей к русскому языку, культуре и памятникам Великой Отечественной войны.
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