Hamster Kombat и другие игры TON протестуют против ареста генерального директора Telegram Павла Дурова

Арест Павла Дурова вызвал широкий резонанс в сообществе Telegram, особенно среди разработчиков игр. Мессенджер стал основной платформой для целого нового направления игровой блокчейн-индустрии - “Tap-to earn” Основатель Telegram был арестован в аэропорту Франции.