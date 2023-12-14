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Иваново

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В областном центре стартовал конкурс творческих работ «Дорога жизни»

В областном центре стартовал конкурс творческих работ «Дорога жизни»

В областном центре стартовал конкурс творческих работ «Дорога жизни»Организатором конкурса выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр гражданского и патриотического воспитания «Высота» при поддержке управления образования Администрации города Иванова и комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

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