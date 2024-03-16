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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал 5 очков за матч НХЛ в 4-й раз. В «Рейнджерс» лишь у Гилберта больше таких игр

Нападающий «Рейнджерс» дважды забросил шайбу сам и трижды ассистировал партнерам. Теперь у россиянина 4 матча с 5 очками за время выступления в НХЛ.

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