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Появился способ заглянуть в будущее России на несколько лет вперёд

Появился способ заглянуть в будущее России на несколько лет вперёд

Китай готовится вести войну против США теперь ещё в космосе. Профессор Чжан Цзинь сделал по заказу армии симулятор космических боёв — как я понимаю, что-то среднее между Элитой и Евой, — и военные посадили 400 курсантов, чтобы те две недели тренировались применять самое современное оружие на орбите Земли (ссылка).

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