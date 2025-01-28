Убивали, насиловали и расчленяли: какими известными маньяками запомнился Новосибирск

В истории столицы Сибири были страшные периоды, когда жители боялись выходить из своих квартир. Ни один город не застрахован от появления маньяков, но Новосибирск смог отличиться – сюда со своим расследованием приезжал даже легендарный Леонид Каневский.
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