В России женщин с детьми могут освободить от уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми. С такой инициативой выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков.
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