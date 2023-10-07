Автомобили с каким типом кузова чаще всего останавливают патрули ГИБДД

Впрочем, куда чаще гайцы присматриваются к седанам. Особенно черного цвета. Причин тому несколько. Во-первых, согласно статистике, автомобили темных окрасов с таким типом кузова чаще остальных попадают в ДТП, а значит проверить потенциального «аварийщика» лишним точно не будет.