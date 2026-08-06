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Как Иран укоротил «длинную руку» авианосцев США

Как Иран укоротил «длинную руку» авианосцев США Американская стратегия глобального доминирования, исторически опиравшаяся на подавляющую мощь авианосных ударных групп, неожид.

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