Как Иран укоротил «длинную руку» авианосцев США Американская стратегия глобального доминирования, исторически опиравшаяся на подавляющую мощь авианосных ударных групп, неожид.
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Как Иран укоротил «длинную руку» авианосцев США Американская стратегия глобального доминирования, исторически опиравшаяся на подавляющую мощь авианосных ударных групп, неожид.
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