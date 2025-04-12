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Царьград

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Панно "Поколение победителей": 5000 героев увековечены в Кисловодске

Панно "Поколение победителей": 5000 героев увековечены в Кисловодске

В Комсомольском парке Кисловодска появится панно "Поколение победителей", включающее 5000 фото участников войн и бойцов СВО.

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