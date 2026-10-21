Paul Krugman: “Rising prices are the obvious explanation for this stress. And while presidents usually have much less influence on the economy than is generally recognized, the current outbreak of high inflation is all on Donald Trump.
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