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МОК лишился одного из своих главных спонсоров

МОК лишился одного из своих главных спонсоров

  Молодец Томас Бах. Вручил Макрону орден за «самую лучшую олимпиаду всех времён и народов», вот только… Мы же понимаем, что он вручил орден не столько Макрону, сколько себе.

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Комментарии
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Н
Наталья
А Россия все еще спонсирует МОК?
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14 час.
Надежда
Все эти моки и вады необходимо ликвидировать как организации не соответствующие своему статусу и назначению!(
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8 час.
Юрий Золотарев
Херровый всё-таки &quot;композитор&quot;, ЭТОТ  Бах!
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1 час.

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