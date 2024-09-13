Молодец Томас Бах. Вручил Макрону орден за «самую лучшую олимпиаду всех времён и народов», вот только… Мы же понимаем, что он вручил орден не столько Макрону, сколько себе.
МОК лишился одного из своих главных спонсоров
Комментарии
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Н
Наталья
А Россия все еще спонсирует МОК?
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14 час.
Надежда
Все эти моки и вады необходимо ликвидировать как организации не соответствующие своему статусу и назначению!(
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8 час.
Юрий Золотарев
Херровый всё-таки "композитор", ЭТОТ Бах!
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1 час.
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