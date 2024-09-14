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Дикий Юг - Природа Юга России

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Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами стал максимальным за 11 лет

Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами стал максимальным за 11 лет

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Согласно данным аналитиков FinExpertiza, в 2023 году средний заработок женщин, включая все дополнительные выплаты и премии, оказался на 27,7 тысяч рублей (33%) ниже, чем у мужчин — 56,2 тысячи против 83,9 тысяч рублей соответственно.

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