Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Как сообщает Госдепартамент 14 октября, стороны обсудили важность достижения стабильности на Ближнем Востоке и предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других стран.
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