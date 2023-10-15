Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Как сообщает Госдепартамент 14 октября, стороны обсудили важность достижения стабильности на Ближнем Востоке и предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других стран.