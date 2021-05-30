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Самая полезная еда под ногами. Пища древних Славян и Серафима Саровского! Да ещё растворяет тромбы!

Самая полезная еда под ногами. Пища древних Славян и Серафима Саровского! Да ещё растворяет тромбы!

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Любовь Ивановна
ЭТА трава укрепляет сердце, лечит суставы, почки, варикоз и анемии, растворяет тромбы. Чтоб здоровым быть – потребляйте траву СНЫТЬ! Её несправедливо считают сорняком, хотя её пищевая ценность одна из самых высоких из всех растений на планете! Пища древних Славян. Еда под ногами! Она обладает противовоспалительным, болеутоляющим, желчегонным, заживляющим и другими лечебными свойствами. Где и как растет, полезные рецепты и способ заготовки сырья.

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