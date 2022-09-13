Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО выполнили боевые стрельбы из новейших автоматов АК-12

Практические занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.
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