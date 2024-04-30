WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году

ТАСС/Коновалов Алексей Атаки российских Вооруженных сил грозят Украине обрушением фронта на некоторых его участках уже в 2024 году, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии