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WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году

WSJ: атаки ВС России грозят Украине обрушением фронта в 2024 году

ТАСС/Коновалов Алексей Атаки российских Вооруженных сил грозят Украине обрушением фронта на некоторых его участках уже в 2024 году, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади.

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