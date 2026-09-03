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Забыл, о чём говорили? МТС подключил ИИ, чтобы следить за телефонными звонками

Забыл, о чём говорили? МТС подключил ИИ, чтобы следить за телефонными звонками

ИИ автоматически выделяет главное из разговора, а при необходимости пользователь может открыть расшифровку и аудиозапись Оператор МТС внедрил в приложение «Мой МТС» автоматическое отображение краткого содержания телефонных разговоров в истории вызовов.

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