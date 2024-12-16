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«Парад зануд-иноагентов, который Ротенбергу пришлось осадить. Жестко, но по делу». Кожевников об освещении Кубка Первого канала журналистами

– У меня претензии и к вашему брату-журналисту.  – Какие? – Матчи России со сборной мира и Беларусью получились зрелищными.

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