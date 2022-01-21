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Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла - «Новости России»

Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла - «Новости России»

САРАТОВ, 21 янв - . Семья в городе Балаково Саратовской области, из которой изъяли детей после прямых эфиров в интернете их матери с ее сожителем, на профилактических учетах не состояла, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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