Дроны «Привет‑82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

РИАМО - 2 июн. В конструкторском бюро (КБ) «Око» сообщили, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне СВО, в настоящее время аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях.