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Дроны «Привет‑82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

Дроны «Привет‑82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

РИАМО - 2 июн. В конструкторском бюро (КБ) «Око» сообщили, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне СВО, в настоящее время аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях.

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