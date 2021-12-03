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Saxo Bank: Страны не смогут отказаться от нефти и газа в ближайшие годы

Saxo Bank: Страны не смогут отказаться от нефти и газа в ближайшие годы

Копенгаген, 3 декабря. Власти многих государств не рискнут отказаться от использования нефти и голубого топлива из-за возникшего в 2021 году энергетического кризиса, говорится в отчете Saxo Bank о десяти «шокирующих предсказаниях» на 2022 год.

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