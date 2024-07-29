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Русская весна

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Ночью враг атаковал Ленинградскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую и Белгородскую области: повреждены подстанции (ВИДЕО)

Ночью враг атаковал Ленинградскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую и Белгородскую области: повреждены подстанции (ВИДЕО)

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили 39 дронов, сообщает Министерство обороны. Так, над Брянской областью сбиты пять дронов, над Курской — не менее 13 дронов — в Обоянском и Медвенском районах, над Орловской областью — два вражеских БПЛА в Глазуновском районе.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Интересно! Дроны сбиваются,а обломки уничтожают инфаструктуры. Они,что уничтожаются над объектами, а не до подлета к объекту. &quot;ошибаться можно,врать нельзя&quot;. Не считайте нас дураками. Армия наступает и продвигается вперед,это сколько дронам надо пролететь ,чтобы углубиться в территорию России.
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