Ночью враг атаковал Ленинградскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую и Белгородскую области: повреждены подстанции (ВИДЕО)

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили 39 дронов, сообщает Министерство обороны. Так, над Брянской областью сбиты пять дронов, над Курской — не менее 13 дронов — в Обоянском и Медвенском районах, над Орловской областью — два вражеских БПЛА в Глазуновском районе.