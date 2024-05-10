Скандал на «Евровидении» вызвала певица, выступавшая в Крыму

В 2024 году на международном песенном конкурсе Эден Голан представляет Израиль. В возрасте пяти лет Голан с родителями переехала из Израиля в Москву, где прожила до начала проведения Россией специальной военной операции на Украине.
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