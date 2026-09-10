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Дроноводы выжигают бронетехнику и наземных роботов ВСУ в Запорожье

Дроноводы выжигают бронетехнику и наземных роботов ВСУ в Запорожье

Операторы ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем 20‑й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили два пикапа с военнослужащими ВСУ, а также несколько наземных робототехнических комплексов на Краснолиманском направлении.

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