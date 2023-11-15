Бунтующие депутаты пожертвуют мандатами в конфликте с Куйвашевым

Депутаты думы Пышмы (Свердловская область) готовы пожертвовать своими политическими карьерами, лишь бы мэром не становился директор Пышминского завода подъемно-кранового оборудования (ПТО) Дмитрий Кравец, согласованный губернатором Евгением Куйвашевым.
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