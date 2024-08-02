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Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем, Чжан Юйфэй, Васик, Виффен, Пальтриньери, Финк выступят в квалификации

Плавание Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Квалификация Женщины 50 м, вольный стиль 12:00 Фавориты: Сара Шестрем (Швеция), Катажина Васик (Польша), Гретхен Уолш (США), Чжан Юйфэй (Китай), Шайна Джек (США).

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