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Тульские новости

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Приокское управление Ростехнадзора подвело итоги проверок в Тульской области

Приокское управление Ростехнадзора подвело итоги проверок в Тульской области

Ростехнадзор выявил 1239 нарушений перед отопительным сезоном, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

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