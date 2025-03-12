Gigabyte высмеивает механизм быстрого снятия видеокарт Asus, царапающий видеокарту

Компания Gigabyte опубликовала на своем аккаунте X видео, на котором пользователь сто раз снимает и устанавливает графический процессор на материнскую плату Z890 Aorus Elite WiFi7 Ice, оснащенную системой EZ Latch Plus, и при этом не повреждает контакты PCIe.
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