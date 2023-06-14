Аргументы недели

98 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Александр Лукашен...
  • Геннадий Бережнов
    Высказывание получило всеобщее осуждение.  Читаешь эти осуждения, озабоченности и т.д. и понимаешь как сегодня полити...Захарова заявила,...
  • Владимир Алтайцев
    Когда-то и Путин  пожимал руки  западным паскудам.Александр Лукашен...

Глава МЧС Куренков заявил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции признано ЧС федерального характера

Глава МЧС Куренков заявил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции признано ЧС федерального характера

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил утром в среду, 14 июня, что разрушение Каховской гидроэлектростанции на территории Херсонской области признано чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх