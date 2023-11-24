SST: в Хельсинки россияне несут цветы к сожженному танку Т-72

Представителям проукраинского общества Your Finnish Friends ry, организовавшего установку в финской столице сожженного российского танка Т-72, приходится регулярно убирать цветы и георгиевские ленты, которые приносят к нему живущие в Хельсинки россияне, сообщил агентству STT председатель этой организации Каспер Канносто.
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