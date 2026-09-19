В ЯНАО ввели режим беспилотной опасности

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем канале в мессенджере «Макс».
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