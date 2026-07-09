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McLaren 788HS ознаменует прощание с семейством седьмой серии

McLaren 788HS ознаменует прощание с семейством седьмой серии

McLaren 788HS ознаменует прощание с семейством седьмой серии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"McLaren 720S дебютировал в 2017 году, стал основой для суперкара 765LT весной 2020-го и уступил место модели 750S в 2023-м.

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