Мужчина спросил: как я тебе в постели? Ответ ему не понравился

Женские страстиПолитикаМужчина спросил: как я тебе в постели? Ответ ему не понравился Однажды Лидия, женщина нехудая, но симпатичная, и на данный момент одинокая, решила разнообразить свою сексуальную жизнь.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена СоколоваСам себя не похвалишь - никто не похвалит.aleks virtPardon, madame Елена Соколова. В посте представлено описание случая вопиющего незнания физиологии женского организма. В зависимости от того, какие, в её представлении, женщина хот6ла бы получить с учетом её чувственности и эмоциональной подготовленности, времени на секс должно быть затрачено не менее 2-4 часов, а если с отступлениями на отдых, то даже до двух суток. Честное слово, я не преувеличиваю. И это при том, что секс-марафона киношного, не было, как такового. Спросите, а что бывает? А были ласки и массаж воротниковой зоны, спины, ножек. А секс, в обычном понимании, акт соития, был через 2 часа и длился только 15 минут. Потом еще час на ласки с перерывом на легкий обед и вывод женщины в глубокий сон. По мне, по энергозатратам, легче дрова рубить весь день )))Комментировать
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