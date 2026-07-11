ФСБ опубликовала архивы с новыми сведениями о массовых убийствах польских мирных жителей

Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные документы, в которых содержатся новые факты о массовых убийствах мирного польского населения, устроенных украинскими националистическими формированиями.
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