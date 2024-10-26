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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Дзюба: «Когда есть результат, то говорят, что я заведен, когда нет – что я не в форме. Это большое вранье»

– Дзюба в «Акроне» заведенный? – Это миф вообще. Я часто заведенный. Когда есть определенный результат, то говорят, что заведенный, когда нету его, говорят, что я не в форме.

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