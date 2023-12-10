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Концертный директор Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

Концертный директор Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

Артистке стало плохо на съёмках новогоднего шоу, однако в обморок, вопреки слухам, она не падала.Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина находится дома – приходит в себя после ухудшения самочувствия во время съёмок новогодней передачи для участников СВО и героев России.

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