Концертный директор Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

Артистке стало плохо на съёмках новогоднего шоу, однако в обморок, вопреки слухам, она не падала.Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина находится дома – приходит в себя после ухудшения самочувствия во время съёмок новогодней передачи для участников СВО и героев России.
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