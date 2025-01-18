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Сегодня без электричества окажутся только жители правобережья Астрахани

Сегодня без электричества окажутся только жители правобережья Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В четверг, 16 января, плановые отключения электричества коснутся 25 улиц и переулков Трусовского района РЭС Астрахани:   Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное – 11 часов.

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