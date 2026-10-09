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Регионы России

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Исследование выявило предвзятость к гендерному облику ИИ-помощников

Исследование выявило предвзятость к гендерному облику ИИ-помощников

Учёные провели эксперимент с участием 189 специалистов умственного труда, чтобы выявить влияние гендерной презентации искусственного интеллекта (ИИ) на финансовое вознаграждение и доверие к ИИ-помощникам при выполнении рабочих задач в виртуальной офисной среде.

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