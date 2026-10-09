Исследование выявило предвзятость к гендерному облику ИИ-помощников

Учёные провели эксперимент с участием 189 специалистов умственного труда, чтобы выявить влияние гендерной презентации искусственного интеллекта (ИИ) на финансовое вознаграждение и доверие к ИИ-помощникам при выполнении рабочих задач в виртуальной офисной среде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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