Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Уехавших за границу украинцев хотят мобилизовать в ВСУ в 2024 году

Уехавших за границу украинцев хотят мобилизовать в ВСУ в 2024 году

Киевский режим хочет мобилизовать в 2024 году украинских граждан, покинувших территорию страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкой газете Bild.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«  3 дня назад Украина установила новый официально подтвержденный рекорд, оспорить который не сможет никто. В течение суток 13 декабря 2023 года было 1208 похорон бойцов ВСУ. Предыдущий рекорд от ноября 2022 года (1102 некролога) побит. Есть чем гордится. 1208 некрологов. Это только те, кому заказали некрологи, а их заказывают даже не половине убитых. Плюс большая часть ВСУшников всегда числится пропавшими без вести, чтобы не платить семьям. »
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17 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
германия  вздохнёт от укро беженцев если их будут  на украину отправлячть в всу  !все рванут дальше в тёплые страны!
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15 час.

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