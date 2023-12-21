Уехавших за границу украинцев хотят мобилизовать в ВСУ в 2024 году

ШКИПЕР

« 3 дня назад Украина установила новый официально подтвержденный рекорд, оспорить который не сможет никто. В течение суток 13 декабря 2023 года было 1208 похорон бойцов ВСУ. Предыдущий рекорд от ноября 2022 года (1102 некролога) побит. Есть чем гордится. 1208 некрологов. Это только те, кому заказали некрологи, а их заказывают даже не половине убитых. Плюс большая часть ВСУшников всегда числится пропавшими без вести, чтобы не платить семьям. »