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Искандарова оставила всех голодными: «Звезды в джунглях. Суперсезон»

Искандарова оставила всех голодными: «Звезды в джунглях. Суперсезон»

Голодными проходить испытания очень трудно. Но звездам не приходится выбирать. Искандарова нарушила главное правило, а расплачиваться пришлось всем.

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