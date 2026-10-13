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Россиянам объяснили правила возврата билетов на самолет, поезд и автобус

Россиянам объяснили правила возврата билетов на самолет, поезд и автобус

Сумма возврата за билет зависит от транспорта, тарифа, срока обращения и причины отказа от поездки. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает RT .

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