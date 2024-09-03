Аксаков: ключевую ставку могут поднять до 20% в сентябре

Меры будут приняты, если продолжится рост цен Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре, передает РИАМО, ссылаясь на информационное агентство ТАСС.
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