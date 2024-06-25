Разработчики расширяют возможности станции радиотехнической разведки Пост-3М

Специалисты НИИ "Вектор" (в составе холдинга "Росэлектроника" входит в "Ростех") модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М", благодаря чему будут расширены её функциональные возможности и надёжность.
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