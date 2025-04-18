Тимошенко, Ющенко и Кучма: старая гвардия готовит госпереворот на Украине

Юлия Тимошенко ведет переговоры с американцами, встречаясь с доверенными лицами президента США Дональда Трампа, а экс-президент Виктор Ющенко недавно выступил на конференции вместе с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным — соперником Зеленского по популярности.