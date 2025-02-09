Зеленский имел возможность предотвратить этот конфликт, но не воспользовался ей.Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, считает, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении военного конфликта в 2025 году является провокацией.