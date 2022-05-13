Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес»

В пятницу, 13 мая, состоится второй матч четвертьфинальной серии плей-офф турецкой лиги между «Каршиякой» и «Анадолу Эфесом».

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