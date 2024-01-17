В свердловском поселке накрыли мигрантский цех по розливу паленого алкоголя

Полиция нашла внутри 3000 литров спирта. По версии следствия, нелегальное спиртное распространяли в Екатеринбурге и других городах областиЦех по розливу палёного алкоголя нашли при помощи общественников полицейские в посёлке Новокосулино-2 в Свердловской области.