Berg PRESS

357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Статья ярко подстрекательская с запахом провокации ! Асад прекрасно понимает , что кроме России его никто не сможет у...Сирия. Асад хочет...
  • ВФ Богданов
    Ряшку наел, умничает.«Нас ждет унизите...
  • Иван Захава
    Интересно, теперь кто-то не понимает смысл встреч Путина и Эрдогана? А ведь турку есть, чем торговать с Кипром.Кипр лишил гражда...

В столице Гаити похитили не менее 17 христианских миссионеров и членов их семей из США

В столице Гаити похитили не менее 17 христианских миссионеров и членов их семей из США

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Не менее 17 христианских миссионеров и членов их семей из США похищены в субботу злоумышленниками в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщила газета New York Times со ссылкой на сотрудников службы безопасности Гаити.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх